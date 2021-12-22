Son dakika haberi: MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu da boşandı!

TAZMİNAT VE NAFAKA İSTEMEDİ



Pandemi dönemine takılan boşanma davası bugün sonuçlandı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. Duruşmaya taraflar katılım sağladı. Somer Sivrioğlu, "Boşanmakta kararlıyım. Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dedi. Aslı Sivrioğlu ise "Bende boşanmak istiyorum. Nafaka ve tazminat talebim yoktur"dedi.