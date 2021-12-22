Son dakika haberi: MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu da boşandı!

Son dakika haberi: MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden olan ünlü şef Somer Sivrioğlu 20 yıllık eşinden boşandı. 2019 yılında Aslı Sivrioğlu, ünlü şefe çekişmeli boşanma davası açmıştı. Boşanmanın nedeni olarak Somer Sivrioğlu'nun program editörlerinden birisiyle yasak aşk yaşaması gösterilmişti.
TAZMİNAT VE NAFAKA İSTEMEDİ
Pandemi dönemine takılan boşanma davası bugün sonuçlandı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. Duruşmaya taraflar katılım sağladı. Somer Sivrioğlu, "Boşanmakta kararlıyım. Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dedi. Aslı Sivrioğlu ise "Bende boşanmak istiyorum. Nafaka ve tazminat talebim yoktur"dedi.
VELAYET ANNEDE
Çift anlaşmalı olarak boşandı. İki çocuklarının velayeti Sydney'de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu'na verildi. Somer şef Sydney'e gittiğinde belirli günlerde çocuklarını görebilecek.
DANİLO ŞEF DE BOŞANDI
Bilindiği gibi Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı. Boşanma sürecinde anlaşmazlık yaşayan çift bugün tek celsede boşandı.