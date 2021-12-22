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Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:42 Son Güncelleme: 22.12.2021 12:05

Son dakika haberi: MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu da boşandı!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika haberi: MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu da boşandı!

Son dakika haberi: MasterChef yarışma programıyla adını duyuran şef Somer Sivrioğlu 20 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu ile çekişme devam eden boşanma davası sonuçlandı. “Boşanmakta kararlıyım” diyen ünlü şef ve eşi anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı.

Son dakika haberi: MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden olan ünlü şef Somer Sivrioğlu 20 yıllık eşinden boşandı. 2019 yılında Aslı Sivrioğlu, ünlü şefe çekişmeli boşanma davası açmıştı. Boşanmanın nedeni olarak Somer Sivrioğlu'nun program editörlerinden birisiyle yasak aşk yaşaması gösterilmişti.

TAZMİNAT VE NAFAKA İSTEMEDİ

Pandemi dönemine takılan boşanma davası bugün sonuçlandı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. Duruşmaya taraflar katılım sağladı. Somer Sivrioğlu, "Boşanmakta kararlıyım. Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dedi. Aslı Sivrioğlu ise "Bende boşanmak istiyorum. Nafaka ve tazminat talebim yoktur"dedi.

VELAYET ANNEDE

Çift anlaşmalı olarak boşandı. İki çocuklarının velayeti Sydney'de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu'na verildi. Somer şef Sydney'e gittiğinde belirli günlerde çocuklarını görebilecek.

DANİLO ŞEF DE BOŞANDI

Bilindiği gibi Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı. Boşanma sürecinde anlaşmazlık yaşayan çift bugün tek celsede boşandı.

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Son dakika haberi: MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu da boşandı!
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