Mustafa Keser ile Bülent Ersoy arasında sular durulmuyor! İkili arasındaki gerilimde yeni gelişme…

"SENİ DİVA DEĞİL DİVAN YAPARLAR"

Bülent Ersoy, "Benzemez Kimse Bize" adlı programdaki partneri Mustafa Keser'in kendisi için "Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin" şeklinde sözler söylediğini öne sürmüştü.