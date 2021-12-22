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Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:37 Son Güncelleme: 22.12.2021 13:00

Nergis Kumbasar: Yasmin çok dozunda giyiniyor

Nergis Kumbasar: Yasmin çok dozunda giyiniyor

Başarılı oyuncu Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in iddialı kıyafet tercihleri hakkında suskunluğunu bozdu. Kızı hakkında yapılan haberleri kaldırabildiğini söyleyen oyuncu, "Kızım yaşıtlarına göre çok dozunda giyiniyor" dedi.

Haberler.com'un YouTube kanalında konuk olan&nbsp;Nergis Kumbasar, 7,5 yıl evli kaldığı eski eşi Mehmet Ali Erbil hakkında ve iddialı tercihleriyle sık sık haber olan kızı&nbsp;Yasmin Erbil&nbsp;ile ilgili samimi açıklamalar yaptı.

&quot;YASMİN'İN CANINI ÇOK YAKIYORLAR&quot;
Kızı hakkında yapılan haberleri kaldırabildiğini söyleyen Kumbasar, &quot;Ünlü çocukların işi çok zor. Hele ki Yasmin oyunculuk ve sunuculuğa geçtikten sonra... Erbil'e ya da bana gıcık olan Yasmin'in üzerinden yürüdü. Biz de bunu ona anlatmıştık, Yasmin de bunları tecrübe edinmeye başladı. Yasmin, hakkında yapılan haberleri taşıyabiliyor. Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiğim için anlıyor.&quot;

&quot;Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım.&quot;

&quot;ERBİL'İN HAYATI BENİ İLGİLENDİRMİYOR&quot;
Eski eşi Mehmet Ali Erbil'in özel hayatıyla ilgili konuların kendisini ilgilendirmediğini söyleyen Nergis Kumbasar, &quot;Gelip bana onunla ilgili sorular soruyorlar. Ben de bazen cevap veriyorum. Cevap verdiğim konular da Yasmin'i ilgilendiren şeyler oluyor&quot; dedi.

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Nergis Kumbasar: Yasmin çok dozunda giyiniyor
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