Gündüz Bey'in bu kararı Selcan Hatun, Malhun Hatun ve Bala Hatun'un tepkisini çekti.

Malhun Hatun "Gündüz Bey! Beyim sana güvenirdi! Osman'ı aramak yerine gelmiş bey postuna oturursun", Selcan Hatun "Geçmişten hiç mi ders almazsın Gündüz! Vezir ikilik çıkarmak ve Kayı'yı kırmak ister. Bak daha şimdiden bizi ikiye böldü. Gardaşın nerde ne haldedir…" diyerek tepki gösterdiler.

Gündüz Bey bu kararı Kayı'nın selameti için aldığını söyleyip "Osman benim gardaşımdır! Hepinizden çok ben severim onu. Amma Konya hükmünü vermiş… Bu hükmün ucu obama değsin istemem" dese de Bala Hatun'un "O vakit Gündüz Bey! Evvela obamızdan kaçırılan Mari'nin ardına düşesin! Kayı obasından misafirimiz kaçırıldı! Deyin hele kim eder bunu?" soruları karşısında suskun kaldı.

Selçuklu Veziri ile saf tutan Gündüz Bey kayı postuna oturdu | Video

Hatunların otağı terk etmesinin ardından Gündüz Bey eşi Ayşe Hatun'u "Bala'yla Malhun'dan gözünü ayırma. Belli ki rahat durmayacaklar" diyerek tembihledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 76'ncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.