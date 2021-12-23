BURAK
Kut'un eşi Cansen Yeni Kut
takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla dikkat çekti. Kut, takipçisinin 'Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu' şeklindeki yorumuna şöyle karşılık verdi: "10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, 3 dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem… Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin."