İzzet Yıldızhan hakaret ve tehditleri affetmedi

ÜNLÜ sanatçı İzzet Yıldızhan
, kısa zaman önce bir magazin programına konuk oldu. 2 kızı, 7 oğlu olan Yıldızhan, programda kızları için, "Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki. Mutlaka aileler görüşür, bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum. Böyle yani! Ben böyle doğru buluyorum" demişti. Kızları hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında eleştiri yağmuruna tutulan ünlü türkücü, kendisini eleştirenlere karşı hukuki yollara başvurdu.
KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLAR
Yıldızhan'ın avukatı aracılığıyla savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, "Müvekkilimiz, katıldığı programda, kendisi ve ailesi ile ilgili bir kısım düşüncelerinden bahsetmiştir. Bu düşünceleri kendisi, aile yapısı ve hayata bakış açısı ile ilgili olduğu halde; yapmış olduğu açıklamalardan sonra müvekkilimize karşı küfür ve hakaret içerikli yorum ve paylaşımlar yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.
SAYISIZ DİLEKÇE VERDİ
Sosyal medyada söz konusu olay nedeniyle kendisine hakarette bulunulduğunu ifade eden Yıldızhan, kişisel haklarının zedelendiğini iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na başvurup yüzlerce kullanıcı hakkında şikayette bulundu.