Osman Bey Selçuklu vezirine darbeyi indirdi reytingler şahlandı!

#VarOlsunDevletimiz etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman 76'inci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,48 izlenme oranı ve %26,59 izlenme payı, AB'de %8,34 izlenme oranı ve %21,62 izlenme payı 20+ABC1'de %10,99 izlenme oranı ve %24,53 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

Vezir Alemşah'ın komutanı Konur tarafından her yerde aranan Osman Bey, ağır yarasına rağmen takipçilerinden kurtulmayı başardı. Osman Bey'in yokluğunda Vezir Alemşah'ın talebi ile Gündüz Bey, Kayı Obası'nın beylik postuna oturdu.