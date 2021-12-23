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Giriş Tarihi: 23.12.2021

#yeniyılagünaydın partisi sosyal medyayı da salladı

#yeniyılagünaydın partisi sosyal medyayı da salladı
GÜNAYDIN'IN 2022'yi karşılamak için düzenlediği partiye, magazin ve cemiyet hayatının yanı sıra sosyal medyanın yıldız influencer'ları da katıldı.



Mandarin Oriental Bosphorus'un ev sahipliğinde gerçekleşen, eğlencenin dorukta olduğu gecede milyonlarca takipçisi olan ünlü influencer'lar, partiden renkli görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.



Mert Vidinli, Pelin Kaya, Sibil Çetinkaya, Merve İpek Öztürk gibi dijital platformun ünlüleri, #2022yeilkgunaydın, #yeniyilagunaydın, #MandarinOrientaldaYeniYılSabahı, #yeniyıldaNetdmüzikle etiketleriyle paylaşım yapıp, yorum yağmuruna tutuldu.
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#yeniyılagünaydın partisi sosyal medyayı da salladı
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