yeniyılagünaydın partisi sosyal medyayı da salladı

GÜNAYDIN
'IN 2022'yi karşılamak için düzenlediği partiye, magazin ve cemiyet hayatının yanı sıra sosyal medyanın yıldız influencer'ları da katıldı.
Mandarin Oriental Bosphorus'un ev sahipliğinde gerçekleşen, eğlencenin dorukta olduğu gecede milyonlarca takipçisi olan ünlü influencer'lar, partiden renkli görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Mert Vidinli
, Pelin Kaya
, Sibil Çetinkaya
, Merve İpek Öztürk
gibi dijital platformun ünlüleri, #2022yeilkgunaydın, #yeniyilagunaydın, #MandarinOrientaldaYeniYılSabahı, #yeniyıldaNetdmüzikle etiketleriyle paylaşım yapıp, yorum yağmuruna tutuldu.