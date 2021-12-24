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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Bir milyonluk mücevheri çalındı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Bir milyonluk mücevheri çalındı

Oyuncu Ayşe Tolga, evine temizlik için gelen çalışanı tarafından soyulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Kasadaki tüm mücevherlerinin ve parasının çalındığını ileri süren Tolga, kaybının bir milyon lira olduğunu belirtti

KOMŞUSUNA TAVSİYE ETTİ
Ayşe Tolga, evindeki temizlik işlerine yardımcı olması için anlaştığı H.T. ile yaklaşık iki yıldır çalışıyordu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda çalışanını, bir komşusuna da tavsiye etti. Ancak komşusu Tolga'yı arayarak, evde yapılan temizlik sonrası mücevherlerinin kaybolduğunu söyledi. Durumdan şüphelenen oyuncu, hemen evine gidip kendi eşyalarını inceledi.



EVDEKİ KASAYI BOŞ BULDU
Tolga, yatak odasındaki kasanın açılmış olduğunu fark etti. Kasadaki lüks marka saatlerinin, pırlanta yüzüklerinin, kolyelerinin ve değerli eşyalarıyla parasının yerinde olmadığını gördü. Ünlü oyuncu, polis merkezine başvurup bir milyon lira değerindeki mücevherlerinin ve parasının çalındığını söyleyerek temizlikçiden şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.
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Bir milyonluk mücevheri çalındı
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