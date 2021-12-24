Bir milyonluk mücevheri çalındı

KOMŞUSUNA TAVSİYE ETTİ
Ayşe Tolga
, evindeki temizlik işlerine yardımcı olması için anlaştığı H.T. ile yaklaşık iki yıldır çalışıyordu. Ünlü oyuncu
, geçtiğimiz aylarda çalışanını, bir komşusuna da tavsiye etti. Ancak komşusu Tolga'yı arayarak, evde yapılan temizlik sonrası mücevherlerinin kaybolduğunu söyledi. Durumdan şüphelenen oyuncu, hemen evine gidip kendi eşyalarını inceledi.
EVDEKİ KASAYI BOŞ BULDU
Tolga, yatak odasındaki kasanın açılmış olduğunu fark etti. Kasadaki lüks marka saatlerinin, pırlanta yüzüklerinin, kolyelerinin ve değerli eşyalarıyla parasının yerinde olmadığını gördü. Ünlü oyuncu, polis merkezine başvurup bir milyon lira değerindeki mücevherlerinin ve parasının çalındığını söyleyerek temizlikçiden şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.