Caner Topçu: Barbaroslar, kariyerimdeki dönüm noktası oldu!

Caner Topçu, Bi' Başka YouTube kanalında, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı projesinin kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek "Ben bilinen, tanınan bir oyuncu değilim. Bilinmeyen bir oyuncunun böyle bir projeyle başlaması bence bir avantaj. Barbaroslar benim üçüncü ama ilk büyük işim. Kendimi, oyunculuk performansımla gösterebileceğim ilk iş diyebilirim. Burası orası!" dedi.

Nasılsın? Neler yapıyorsun?

İyiyim. Son sürat devam ediyoruz çekimlere. Yoğunuz. Tatlı bir yorgunluğumuz var.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan bahsederek başlayalım. İlyas Reis karakteri nasıl geldi sana?

Bir buçuk sene önce bir audition geldi bana. Karakter analizini okuduğumda çok keyif aldım. Bir de dönem işlerini çok seviyorum ben. Game of Thrones, Vikings, Spartacus gibi projelere bayılıyorum. Böyle bir iş gelince de içimden 'bu iş kesinlikle olmalı' dedim. Auditionı verdikten 1 gün sonra opsiyonlandığımı söylediler. Çok mutlu oldum. 6 ay sonra da çekimlere başladık.

Kariyerinin başındasın. Böyle güçlü bir dönem işiyle sektöre adım atmak nasıl hissettirdi? Çekincelerin var mıydı?

Dönem işinin birçok farklı katmanı var. Ata biniyorsun, aksiyon sahneleri için farklı bir eğitim alıyorsun. 15. yüzyılı canlandırıyoruz orada. O dönemin ağzı var, farklı bir dokusu var. Ve ben de dönem ağzı yapıyorum şu anda. Tüm bu sebeplerden dolayı başta tabii biraz çekincelerim vardı. Ama 8 ayı geride bıraktık. Şu an çok rahatım.

Tarihi bir karakteri canlandırmak zor mu? Hazırlık sürecinde neler yaptın? Bol aksiyonlu bölümler çekiliyor. Ekstra bir performans göstermiş oluyorsun aslında. Zorlanıyor musun?

Ben yeni bir şeyler öğrendiğim için çok keyif alıyorum. Evet, yorucu ama keyifli. Dizi yayınlanmadan 1 ay önce aksiyon çalışmalarına ve at eğitimlerine başladık, su altı eğitimi de aldık. Daha önce dövüş sporlarıyla ilgilenmemiştim. Dizideki aksiyon sahnelerimiz de dövüş sporu gibi aslında. Bir kareografiyi ezberliyorsun ve dans ediyorsun orada. Bu muhteşem bir kardiyo bu arada. Ama bu yorgunluktan keyif alıyorum. Belki 24 yaşında genç bir delikanlı olduğum içindir :)