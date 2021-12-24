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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Hülya Avşar’dan simit çıkışı: Sizin gibiler başta olsa ne demokrasi kalır ne konuşma özgürlüğü

Hülya Avşar’dan simit çıkışı: Sizin gibiler başta olsa ne demokrasi kalır ne konuşma özgürlüğü
Hülya Avşar, "Gerekirse simit yiyeceğiz ama bu günleri beraber atlatacağız" sözlerinin ardından kendisini linç edenlere meydan okudu. Avşar sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmanın içinden 'Hep birlikte bugünleri atlacağız' kısmına değil de 'Simit'e takılanlar; hiç birinizi takmıyor ve saymıyorum…. Sizin gibi düşünenler demekki başımızda olsa; ne demokrasi kalır ne konuşma özgürlüğü. Diyeceğim şu ki: 'Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri beraber atlacağız!"
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Hülya Avşar’dan simit çıkışı: Sizin gibiler başta olsa ne demokrasi kalır ne konuşma özgürlüğü
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