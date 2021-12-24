Hülya Avşar’dan simit çıkışı: Sizin gibiler başta olsa ne demokrasi kalır ne konuşma özgürlüğü

Hülya Avşar
, "Gerekirse simit yiyeceğiz ama bu günleri beraber atlatacağız" sözlerinin ardından kendisini linç edenlere meydan okudu. Avşar sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmanın içinden 'Hep birlikte bugünleri atlacağız' kısmına değil de 'Simit'e takılanlar; hiç birinizi takmıyor ve saymıyorum…. Sizin gibi düşünenler demekki başımızda olsa; ne demokrasi kalır ne konuşma özgürlüğü. Diyeceğim şu ki: 'Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri beraber atlacağız!"