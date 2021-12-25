Haberler Günaydın Haberleri Alt komşunun topuklu ayakkabı isyanı
Giriş Tarihi: 25.12.2021

Alt komşunun topuklu ayakkabı isyanı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Alt komşunun topuklu ayakkabı isyanı

Alt komşusu, ünlü iş insanı Zuhal Mansfield’ı “Beni rahatsız etmek için evde topuklu ayakkabıyla dolaşıyor, penceresinden aşağı kasıtlı olarak kedi pisliği atıyor” diyerek savcılığa şikayet etti

Ünlü iş insanı Zuhal Mansfield'ın başı, alt komşusuyla dertte. Mansfield, geçtiğimiz yıllarda da tartıştığı Muzaffer B. tarafından savcılığa şikayet edildi. Muzaffer B., "Geçmişte kendisinden şikayetçi olduğumdan Mansfield beni rahatsız etmek için kasıtlı olarak evde topuklu ayakkabı ile dolaşıyor, penceresinden aşağı kedi pisliği atıyor" dedi.

'AİLEMİ TEHDİT ETTİ'
Şikayet üzerine savcılığa çağrılan Zuhal Mansfield, komşusunun kendisine sürekli tehditler savurduğunu hatta bir kere de evine zorla girerek yaşlı anne ve babasını tehdit ettiğini söyledi. Bu konuyla ilgili aralarında davalar bulunduğunu ifade eden ünlü iş insanı, Muzaffer B.'nin adli makamları meşgul etmek adına sürekli şikayetçi olduğunu belirtip suçlamaları kabul etmedi.
Savcılık, Zuhal Mansfield'ın mala zarar verme suçu işlemediğini belirterek takipsizlik kararı verdi. Muzaffer B., ise savcılığın kararına itiraz ederek Mansfield'ın cezalandırılmasını talep etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Alt komşunun topuklu ayakkabı isyanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA