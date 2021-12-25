Şehitlerimiz Eren Bülbül
ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giriyor. Filmde, Eren'in babası Hasan Bülbül'ü oynayan Emir Çiçek şunları söyledi: "Filmde Eren'i canlandıran Rahman, hiç bozulmamış samimi, saygılı bir Karadeniz çocuğu… Onunla baba-oğul sıcaklığı yaşadık. Rahman'ın seçilmesi çok doğru bir karar oldu. Kısa süreli oyunculuk eğitimi almasına rağmen çok yetenekli, duygusu çok doğru bir çocuk. Gelecekte de çok başarılı olacağına inanıyorum. Benim de ikizlerim var, Rahman üçüncü çocuğum gibi oldu… Eren Bülbül'ü anlatan bir filmde oynamak benim için gurur"