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Giriş Tarihi: 25.12.2021 14:29 Son Güncelleme: 25.12.2021 14:52

Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz memleketi Adana'da son yolculuğa uğurlandı!

AA
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz memleketi Adana’da son yolculuğa uğurlandı!

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Faruk Tınaz bir süredir pankreas kanseri ile mücadele ediyordu. Ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Faruk Tınaz'ın cenazesinde eşi Canan Tınaz doktor ihmali iddialarını yineledi.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Faruk Tınaz, İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 23 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Tınaz'ın cenazesi Yönetim Kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü'nün bulunduğu Veliefendi'den, uğurlandıktan sonra memleketi Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.

Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, burada gazetecilere, eşinin yaşamını yitirmesiyle ilgili doktor ihmali iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Doktorun raporu okumayı unutmasının ihmalidir. Konu, yapılan tarama sonrasında doktorun raporu atlamış olmasıdır." dedi.

TJK Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı da üzgün olduklarını ifade ederek, "İyi bir ağabeyimizi kaybettik. Tertemiz kalbiyle, o güzel sesiyle her zaman aklımızda, gönlümüzde olacak. Mekanı cennet olsun. Hep aklımızda iyi bir Faruk ağabey kalacak." diye konuştu.

Tınaz'ın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildi.

Törene, Tınaz'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın ve diğer yetkililer katıldı.

- FARUK TINAZ HAKKINDA

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi. Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan Tınaz, 1980'de TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.

Yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı konser veren Tınaz, Türkiye'de 3 kez "Yılın Sanatçısı" seçildi.

Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam eden sanatçı, yıllar içinde "Göz Göze", "Şansım Açıldı", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Kal Benimle", "Kalbimin Kadını", "Dinlenesi Şarkılar" ve "Yunus Gibi" albümlerine imza attı.

Tınaz, 2005'te Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçilerek, çeşitli dönemlerde yönetim kurullarında görev aldı.

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Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz memleketi Adana'da son yolculuğa uğurlandı!
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