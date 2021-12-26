Birincilik yine ‘Esra Erol’da!

Hafta içi her gün atv
'de canlı olarak yayınlanan 'Esra Erol
'da, cuma günü ekrana gelen bölümüyle en çok izlenen program oldu. Kantar Medya
tarafından elde edilen verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde 'Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7.83 izlenme oranı ve yüzde 28.71 izlenm payı alarak birinci sıraya yerleşti. Listedeki tüm dizi ve programı geride bırakan Esra Erol'un sunduğu programda bir genç kızın yaşadıkları herkesi ekrana kilitledi. 20 yaşında bir öğrenci olan Arzu Özen
, ortadan bir anda kaybolan annesini aramak için Esra Erol'un kapısını çaldı.
Erol, genç kızı ve 2 yaşındaki kardeşini terk edip giden anneyi buldu. İzmir
'de, internette tanıştığı Hasan adındaki kişi ile aşk yaşadığını söyleyen anne, çocuklarını red etti. Canlı yayına gelen anne Hafize Hanım
ve Hasan Bey
, evleneceklerini söyledi. İş kazası yaptığını ve oradan gelecek olan para için çocuklarının kendisini aradığını söyleyen anneye, Esra Erol ve stüdyodakiler tepki gösterdi. Annesine evlenmemesi için yalvaran genç kızın gözyaşları, ekran başındakileri de ağlattı.