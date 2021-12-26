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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Birincilik yine ‘Esra Erol’da!

Birincilik yine ‘Esra Erol’da!

atv’nin ilgiyle takip edilen programı ‘Esra Erol’da yine zirveye yerleşti. Cuma günkü canlı yayına, bir genç kızın annesini kurtarma çabası damga vurdu. Genç kızın Esra Erol ile birlikte, anneyi yanlış yoldan döndürmek için verdiği uğraş, tüm Türkiye’yi ekrana kilitledi

Hafta içi her gün atv'de canlı olarak yayınlanan 'Esra Erol'da, cuma günü ekrana gelen bölümüyle en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından elde edilen verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde 'Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7.83 izlenme oranı ve yüzde 28.71 izlenm payı alarak birinci sıraya yerleşti. Listedeki tüm dizi ve programı geride bırakan Esra Erol'un sunduğu programda bir genç kızın yaşadıkları herkesi ekrana kilitledi. 20 yaşında bir öğrenci olan Arzu Özen, ortadan bir anda kaybolan annesini aramak için Esra Erol'un kapısını çaldı.



Erol, genç kızı ve 2 yaşındaki kardeşini terk edip giden anneyi buldu. İzmir'de, internette tanıştığı Hasan adındaki kişi ile aşk yaşadığını söyleyen anne, çocuklarını red etti. Canlı yayına gelen anne Hafize Hanım ve Hasan Bey, evleneceklerini söyledi. İş kazası yaptığını ve oradan gelecek olan para için çocuklarının kendisini aradığını söyleyen anneye, Esra Erol ve stüdyodakiler tepki gösterdi. Annesine evlenmemesi için yalvaran genç kızın gözyaşları, ekran başındakileri de ağlattı.

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Birincilik yine ‘Esra Erol’da!
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