Destan’ın Evren’i Onur Yenidünya’dan samimi açıklamalar!

Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin yoğun bir tempoda, büyük emek verdiklerini ekleyen Yenidünya, kendisinin canlandırdığı rol için şunları söyledi: "Akkız'ın babası olan Evren, öyle bir karakter ki… Projenin bütünlüğünü sağlayan mihenk taşı adeta. Bu yüzden karakteri çok seviyorum. Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum."