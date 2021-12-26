Destan’ın Evren’i Onur Yenidünya’dan samimi açıklamalar!

Ekranlara damga vuran atv dizisi 'Destan'da Evren karakterini canlandıran Onur Yenidünya özel açıklamalarda bulundu.
Bir dönem Türkiye'nin tescilli güzellerinden biriyle aşk yaşayan oyuncu, o dönemde kendisinin de Best Model'e katılması için teklif aldığını söyledi. Modellik yerine oyunculuk kariyeri yapmak istediği için teklifi geri çevirdiğini söyleyen Yenidünya, Guguk Kuşu adlı oyunuyla hayatının değiştiğini söyledi.
En değerli projesinin Destan olduğunun altını çizen oyuncu, ilerleyen bölümlerde izleyiciyi sürprizlerin beklediğini de ekledi. Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı senaryoyu canlandırmaktan büyük keyif aldığını belirten ünlü oyuncu, tüm ekibin canla başla çalıştığını anlattı.
Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin yoğun bir tempoda, büyük emek verdiklerini ekleyen Yenidünya, kendisinin canlandırdığı rol için şunları söyledi: "Akkız'ın babası olan Evren, öyle bir karakter ki… Projenin bütünlüğünü sağlayan mihenk taşı adeta. Bu yüzden karakteri çok seviyorum. Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum."