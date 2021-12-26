Günaydın’ın gecesinde şıklık yarışı

Farklı bir renk seçmesi hoşuma gitti. Sadece seçmiş olduğu çanta modelini bir akşam davetine uygun bulamadım. Sunucu Özlem Yıldız straples, vücuduna tam oturan seçimiyle en çarpıcı görünmeyi başaran ünlülerimizdendi. Elbisesi çok yakışmıştı ve dikkatleri üzerine toplamıştı. Tam anlamıyla bayıldım. Üzerinde yanlış denilebilecek tek bir parça yoktu. Tabii ben Pelin Kaya olarak illa bir şey buluyorum... Keşke bu kadar bronz bir teni tercih etmese. Bu ten rengine yaptığı ağır makyaj olduğundan daha da fazla görünüyor ve bu da maalesef güzelliğine biraz da olsa gölge düşürüyor.