Hababam Sınıfı’nın Hafize Anası Adile Naşit’in iki hayal kırıklığı!

BİR DAHA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMADI

Adile Naşit, 17 Haziran 1930 doğumluydu. Naşit'in 15 yaşındaki oğlu Ahmet, 17 Haziran gecesi vefat etti. Naşit bu yüzden 17 Haziran'da bir daha doğum günü kutlamadı.

EVDE HER GECE AĞLARDI

Adile Naşit, yeğeninin anlattığına göre her akşam iş çıkışı evine koşar, kapısını kapatır ve kendi dünyasına çekilirdi. Evdeki masaya oturur, hiç konuşmadan bir noktaya bakar sonra gözyaşlarına boğulurdu. Aslında masada tek oturur gibi görünürdü ama ona göre karşısında hep ölen oğlu Ahmet vardı. Sonra ağlayarak yatar, ertesi gün ise hiçbir şey olmamış gibi tekrar hayata dönerdi... Bir dostu, oğlunun ölümünden sonra hayata tutunması için Naşit'e tavsiyede bulundu: "Git Darülaceze'ye, kendine bir evlat edin. Sen ona, o sana sarılsın, birbirinize merhem olursunuz!" Uzun süre düşünen Adile Naşit, sonunda kararını verdi ve Darülaceze'ye gitti. Kendisine henüz bir yaşındaki iki bebek gösterildi. Biri erkek, biri kızdı. İkisine de içi ısındı ama yine de kalbi Ahmet'in yerini doldurur umuduyla oğlan çocuktaydı...