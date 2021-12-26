İmparator’dan alkışlık hareket! İbrahim Tatlıses’ten hayranına büyük jest!

'45 YILDIR ÖNÜNÜZDE EĞİLİYORUM'

Posta'nın haberine göre; 12 yıl aranın ardından yeniden konserlere başlayan 69 yaşındaki sanatçı, "Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve bundan şeref duyuyorum" diyerek, müzikseverleri selamladı.