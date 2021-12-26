İmparator’dan alkışlık hareket! İbrahim Tatlıses’ten hayranına büyük jest!

İbrahim Tatlıses, Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Perde açıldığı anda gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan sanatçı, 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.
'45 YILDIR ÖNÜNÜZDE EĞİLİYORUM'
Posta'nın haberine göre; 12 yıl aranın ardından yeniden konserlere başlayan 69 yaşındaki sanatçı, "Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve bundan şeref duyuyorum" diyerek, müzikseverleri selamladı.
Tatlıses, Amasya'dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi.