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Giriş Tarihi: 26.12.2021 12:15 Son Güncelleme: 26.12.2021 12:26

İmparator’dan alkışlık hareket! İbrahim Tatlıses'ten hayranına büyük jest!

İmparator’dan alkışlık hareket! İbrahim Tatlıses’ten hayranına büyük jest!

Son günlerde Gülçin Karakaya'dan sessiz sedasız ayrıldığı ve yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses'den alkışlık bir hareket geldi. İbrahim Tatlıses, kredi çekip Amasya’dan kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranına büyük bir jest yaptı ve hayranının kredi borcunu kapattı. İbrahim Tatlıses’in bu jesti magazin gündemine damga vurdu.

İbrahim Tatlıses, Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Perde açıldığı anda gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan sanatçı, 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.

'45 YILDIR ÖNÜNÜZDE EĞİLİYORUM'

Posta'nın haberine göre; 12 yıl aranın ardından yeniden konserlere başlayan 69 yaşındaki sanatçı, "Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve bundan şeref duyuyorum" diyerek, müzikseverleri selamladı.

Tatlıses, Amasya'dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi.

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Büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı. Tatlıses'in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.

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İmparator’dan alkışlık hareket! İbrahim Tatlıses'ten hayranına büyük jest!
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