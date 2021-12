İş dünyasının sevilen ismi Sema Güral Sürmeli: Kadın bizim ailemizde çok değerlidir

Cemiyet ve iş dünyasının sevilen ismi, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu BaşkanıSema Güral Sürmeli, Kuzguncuk 'taki aile evinde iş hayatı, aile hayatı, Kütahya'da geçen çocukluğu, baba-kız ilişkileri ve kendisine dair samimi açıklamalar yaptı. Sema Hanım TOBB ile Kütahya'da hayata geçirdikleri Sanayide Kadın Eli projesini de ilk kez anlattı.Bir işin becerisine göre doğru kişiyi doğru yerde konumlandırdığınız zaman başarı gelir. Bu da kişinin becerilerine, yeteneklerine uygun işi bulmasıyla, hangi sektörde olursanız olun o işi sevmek, içinizde o işe dair kıpırtı, heyecan, heves hissetmek ile oluyor. Doğru yerde konumlanmayan kişi 24 saat çalışsa da başarı gelmez.Bizim çalışma sistemimiz 7 gün 24 saat şeklindedir. Fırınlarımızı durduramadığımız için her daim çalışırız, üretiriz. Herkesin yavaşladığı pandemi döneminde bile biz hiç durmadan çalıştık, ürettik. Tabii ki hem kapasitemizin büyüklüğü hem müşteri büyüklüğümüz bize farklı işler yaptırıyor. 28 mağazamız var ve ABD Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz ve haliyle oldukça yoğunuz.Kütahya'da sadece kadınların çalıştığı paketlemenin olduğu iki tesisimiz var. Bu babamın hayaliydi, sadece kadınların çalıştığı bir tesis yapmak istiyordu ve bunu yaparken ki hedefi kadına sahip çıkmak, onu iş dünyasına kazandırmak ve kadının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmaktı. İyi ki de yapmışız, çok da başarılı oldular. Her fırsatta orayı duyurmak ve kadınlarımızı teşvik etmek istiyoruz. Babam bir erkek, 3 kız evlada sahip ve kadın bizim ailemizde çok değerlidir ve kadınlara istihdam sağlamak bizim sorumluluğumuzdadır.Önemli işler tabii ki yapılıyor ama bizim ülkemizde kadın girişimciliği dendiğinde en büyük sıkıntımız şu; bütün kadınlar tarhana, turşu, reçel yapıyor, el işi yapıyor veonu istihdama döndürüyoruz. Tabii ki birileri bunu yapacak ama kadınların artık tarhanadan, oyadan, turşudan çıkartılması lazım. Bizim bu anlamda önemli bir projemiz var; ilk kez sizinle paylaşıyorum.TOBB ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu'nun Başkanlığı'nı yürütüyorum ve kadınların istihdamda daha çok yer alabilmesini sağlayabilmek adına da bir proje geliştirdik. Projenin adı Sanayide Kadın Eli. Kadınların sanayide daha çok yer alması için hayata geçirilmiş bir proje ve Kütahya'da ilk olarak başladık. Daha önce hiç çalışmamış ama çalışmak isteyen bir kadına, iş dünyasında nitelikli olarak çalışabileceği ortamlar yaratacağız. Kadınları işçi olmaktan çıkarıp nitelikli sanayi iş insanı yapmış olacağız. 43 kadın ile eğitime başladık ve diğer illerde de projemiz devam edecek.Kendi adıma çok şanslı bir kadınım çünkü babam bana çok değer verdi. Bu değeri ailesinde bulmuş, bizim gibi kendine güvenen insanların bir araya gelerek başkaları için bir şeyler yapması gerekiyor. Kadın varsa gelecek var.Ailemizde hiçbir zaman kız çocuk, erkek çocuk ayrımı olmadı. Bizim aile yapımız ataerkil değil, anaerkil idi. Babaannem konuşmadan herkesi idare edebilecek beceride bir kadındı, dedem çok beyefendi, asildi. Haliyle babam ailesinde şefkat dolu bu otoriteyi gördüğü için bizlere de öyle davrandı. Kadının kıymetli, değerli ve baş köşede olduğu ortamlarda büyüdük, yaşadık.Kütahya'da bir konakta, amcalarla, yengelerle, kuzenlerle, aile büyüklerimizle, her odadan birilerinin çıktığı, kocaman bahçemizde meyveler topladığımız, aile fertlerinden oluşan 20 kişilik akşam yemeği sofralarına oturduğumuz, çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Dizilerde izlediğiniz tipik bir Anadolu ailesiydik. 1999 yılına kadar öyle yaşadıktan sonra Kütahya'da hepimizin evinin olduğu bir aile sitesine yerleştik. Hâlâ akşam yemekleri ya annemin ya da halamın evinde yenir. Aile bağlarımı çok kuvvetli.İnsan olma duygusuna sahip herkesin bir sosyalsorumluluğa dokunması gerekir; bu sokak hayvanlarınabakmak olabilir, pişirdiğiniz yemekten ihtiyacı olankomşunuza vermek de olabilir, mavi kapak toplayıpbiriktirerek hem çevreye hem de birilerinin hayatınadokunmak da olabilir. Birazcık bilinçli olup çevremizeduyarlı olmaktan başlayalım, ondan sonra zaten iyilikbulaşıcıdır. Mesela geri dönüşüm projelerine herkadın evinde çöpünü ayrıştırarak destek olabilir vebu da bir sosyal sorumluluktur. Herkes önceevinden, mutfağından başlasın. Benim maneviduygularım yüksektir ve her konudahassasımdır o yüzden evet çokfazla derneğe destekoluyorum.Yaz aylarında, aratatillerde çocuklarımızçalışmak zorundadır.Nerede çalışmak isterlerseorada çalışırlar;mesela fabrikalardafincan dökümü yapmaktantabak temizliğine,mağazalardayerleri süpürmekten,rafları silmeye, oteldegarsonluktan mutfaktabulaşık yıkamaya gibiistedikleri bölümü seçebilirler.10-20 yaş arasında7 çocuğumuz var vehepsini fabrikanın yada otellerin neresinekoyarsanız orada önlüğütakıp ya da tulumugiyip ne iş yapılacaksayapabilecek bir durumdadır.Benim oğlumyazın Antalya'dakiotelde staj yaptı. Sabah6'da işe gidiyorlar, denize,havuza girmedençalışıyorlar. Maaşlarınıalıyorlar. Kendilerinegöre tatil sürelerinibelirliyor, onun dışındaçalışıyorlar. Para nasılkazanılır, 8 saat mesaiyapmak nasıl bir şeydiröğreniyorlar. Hayatıöğreniyorlar ve acıma,merhamet, çalışma,empati duyguları gelişiyor aynı zamanda.Bizim ailemizde kimsede böylebir bakış açısı yoktur; kadın, erkek,çocuk çalışmayan yoktur. Biz hiçbirgüne "Bugün de canım sıkıldı, neyapsam acaba?" diye başlamadık.Çocukken de yazları fabrikamızagiderdim, evde dikiş diker, yemekyapardım; sokak oyunlarının hiçbirini,ip atlamayı bilmem.En büyük ayrıcalığı annelik süreçlerimizdeyaşadık. Babam evlenirkenbize şöyle dedi: "3 seçenekvar; çalışmama hakkınızı kullanabilirsiniz,aile şirketlerinin birindeçalışabilirsiniz ya da başka iş kuracaksanızsermaye verebilirim.Çalışacaksanız önce eş, ev, sonraiş; anne olduktan sonra ise önceçocuklarınız, eviniz, eşiniz, işiniz."İş hayatımız hiçbir zaman bizimanneliğimizi yaşamamıza engel olmadı.Ben ve kız kardeşlerim zatençalışmama ihtimalini hiç düşünmedikve hiçbir gün kendi aile işimizdeçalıştığımız için pişman olmadık.