‘Param yeterse uzaya giderim’

ŞARKICI Buray
, önceki gün Bebek
'teki bir mekanda düzenlenen yılbaşı partisine katıldı. Mekana girmeden önce basın mensuplarının röportaj isteğini geri çevirmeyen Buray, keyifli haliyle dikkat çekti. Şarkıcı, "Uzay turizmine nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu esprili bir dille yanıtladı: "Param yeterse Elon Amca
'mızdan bir ricacı olabiliriz. Dünyayı yukarıdan izlemek harika bir deneyim olabilir." Aşk hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Buray ilginç bir benzetmeyle, kalbindeki maskeyi çıkarmayıp karantinaya devam edeceğini söyledi.