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Giriş Tarihi: 26.12.2021

‘Tiyatro değildir o!’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Tiyatro değildir o!’
SERHAT Kılıç'ın tek kişilik oyunu 'Müzikoman-Saçmalıklar Çağı,' perdesini açtı. Sahne öncesinde gazetecilerle bir araya gelip sohbet eden Kılıç, oyuna dair "Baştan sona kendi tarihimizin içinden geçtiğimiz dönemi; arabeskin, cazın, Türk sanat musikisinin kaynağının nereden geldiğini ve onlardan neden vazgeçtiğimizi anlatıyorum" dedi. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen, Selen Görgüzel'in rol icabı öpüşmek için eşi Hamdi Alkan'dan izin istemesi olayına dair yorumu sorulan Kılıç, "Yok canım, tiyatro değildir o" sözleriyle eleştiride bulundu.
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‘Tiyatro değildir o!’
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