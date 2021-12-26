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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar

Orkestra şefi Oğuz Mühürdar, Fatih Ürek’in kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla açtığı davayı kazandı. Mahkeme 3 bin 581 günlük sigorta ücretinin ödenmesini istedi. Ürek itiraz etse de Yargıtay da aynı kararı verdi. Mühürdar’ın avukatı “Bu karar sahne ve performans sanatçıları açısından emsal niteliğindedir” dedi

Fatih Ürek'in 10 yıl orkestra şefliğini yapan Oğuz Mühürdar, Ürek'in kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla 2014'te dava açmıştı. Mühürdar, Ürek'in SGK'ya verilmesi gereken belgeleri teslim etmediğini, sigorta primleri de yatırmadığını iddia etmiş, Ürek ile çalıştığına dair fotoğraf ve videoyu da dava dosyasına sunmuştu. Hakim, Ürek'in 3 bin 581 gün Mühürdar'ı sigortasız çalıştırdığına hükmederek, ücretin ödenmesine karar verdi. Ürek, kararın bozulması talebiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu ama mahkeme bu itirazı reddetti. Ünlü sanatçı bu karara da itiraz etti. Dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay da, Bölge Adliye Mahkemesi kararının yerinde olduğuna hükmetti. Mühürdar'ın avukatı Gökhan Alpertunga "Bu karar sahne ve performans sanatçıları açısından emsal niteliğindedir" dedi.
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Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar
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