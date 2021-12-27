Akkız esaretten kurtulup kılıç kuşanıyor

BATUGA, AKKIZ'IN SIRRINI KORUYABİLECEK Mİ?

Gök Saray, çift başlı kurtun gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çalışırken; Batuga, Yaman'dan aldığı destekle tüneli kazmayı başarır ve Akkız'a özgürlüğünü hediye eder. Sırma ve Yaman nihayet buluşur; Batuga, Akkız'ın kimliğinin açığa çıkmasına engel olmaya uğraşmaktadır.