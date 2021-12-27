Berdan Mardini’yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler’in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!

2 çocuk annesi Fatoş Yelliler, ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile evliyken iş insanı Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde birlikte romantik bir doğum günü kutlaması yapan ve sevgilerini gösteren çiftten kötü haber geldi.
Fatoş Yelliler, Berdan Mardini ile boşanma sürecinde modacı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Yelliler, "Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu" demişti. Bu açıklama sonrası eski eşten zehir zemberek sözler gelmiş, Mardini, "Hain, kalleş çok" diyerek Fatoş Yelliler'i bombalamıştı.
Berdan Mardini, Instagram'ın hikaye bölümünden, "Herkes fıtratına uygun kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine, ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz" notunu paylaşmıştı.
Berdan Mardini'den boşanan ve Gökhan Göz ile aşk yaşamaya devam eden Fatoş Yelliler şimdi de sevgilisini evli erkekler ile aldattığı yönündeki iddialarla magazin kulislerine damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Gökhan Göz'ün doğum gününde birlikte poz veren ikili ihanet ifşası ile sosyal medyaya damga vurdu.
MESAJLARI İFŞA ETTİ
Gökhan Göz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Fatoş Yelliler'in evli insanlar ile mesajlaşmalarını ifşa etti.
Göz, söz konusu mesajlarda Yelliler'in kendisini aldattığını ileri sürdü.
"KİMSE BENİM DUYGULARIMLA OYNAYAMAZ"
İhaneti öğrenen Gökhan Göz ise sevgilisi Fatoş Yelliler'e hediye aldığı kıyafetleri benzin dökerek ateşe verdi. Kıyafetleri yaktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Göz, "Bunlar benim doğum günü hediyelerim. Sevgimin, aşkımın, kullanılan kalbimin hepsinin bir kısmı. Hani Pablo filminde diyor ya çocuklar için yakıyor. Bende köpeklerim için yakacağım. Çünkü onlar benim için daha kıymetliler, daha saflar, daha temizler. Onlar ısınsın kış günü. Onlar benim için çok kıymetliler. İhanet nedir bilmezler hiçbir şekilde. Kimse benim duygularımla oynayamaz" ifadelerini kullandı.