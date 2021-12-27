Berdan Mardini’yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler’in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!

"KİMSE BENİM DUYGULARIMLA OYNAYAMAZ"

İhaneti öğrenen Gökhan Göz ise sevgilisi Fatoş Yelliler'e hediye aldığı kıyafetleri benzin dökerek ateşe verdi. Kıyafetleri yaktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Göz, "Bunlar benim doğum günü hediyelerim. Sevgimin, aşkımın, kullanılan kalbimin hepsinin bir kısmı. Hani Pablo filminde diyor ya çocuklar için yakıyor. Bende köpeklerim için yakacağım. Çünkü onlar benim için daha kıymetliler, daha saflar, daha temizler. Onlar ısınsın kış günü. Onlar benim için çok kıymetliler. İhanet nedir bilmezler hiçbir şekilde. Kimse benim duygularımla oynayamaz" ifadelerini kullandı.