Doruk ve Ömer kapıştı emel vuruldu

Atv
'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim
', duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 34. bölüm etiketi #Mucizelereİnan, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! 34. bölümde; Nebahat
acil ameliyata alınır ve omzuna platin konur. Akif
bu durumu Orhan'a karşı kullanır ve sessiz kalmasını sağlar. Doruk
ise annesine olanlar yüzünde Orhan ve Ömer'le kapışır. Zengin bir eve temizliğe giden Asiye yanında Emel'i de götürür ancak küçük Emel hastadır. Evin sahipleri hafta sonu şehir dışında olacaktır. Emel uyuya kalınca Asiye Ömer'i yardıma çağırır. Emel'in uyanmasını beklerken evin sahiplerinin planı değişir ve aniden eve gelirler. Ömer'i hırsız zannedip kendilerini korumak için silah çekerler. Arbede de silah ateş alır ve Emel vurulur.