‘Fotoşopu, estetik gibi dozundaysa seviyorum’

Şarkıcı Linet , önceki akşam Gürcistan 'ın Batum şehrinde konser verdi. Bir otelin 5'inci kuruluş yıldönümü kapsamında sahneye çıkan şarkıcı, sahne öncesi muhabirler ile bir araya geldi. Linet, röportaja başlamadan önce "Güzel çıkmış mıyım?" diyerek gazetecilerin çektiği fotoğrafları inceledi. Konu fotoşop kullanımından açılınca ise şöyle konuştu: "Fotoşop güzel bir şey. Estetik gibi… Aşırıya kaçmadan, tadında ve dozunda olduğu zaman güzel. Resimlerde ışık çok önemli ve bu ışığı her daim her yerde bulamıyorsunuz. Her zaman makyajlı da olmuyoruz. Hoşuma gidiyor." Saçında değişiklik yapmayı da sevdiğini belirten Linet, "Gerekirse saçlarımı sıfır bile yaparım. Hiç önemli değil. Böyle deliliklerim var" diye konuştu.LİNET, zaman zaman sosyal medyada paylaşım yaptığı eviyle ilgili de şu ilginç detayı paylaştı: "Gelen tekliflere hayret ediyorum. Kız isteme için, havuz partisi yapmak için, nişan için, düğün için, dizi için, reklam çekmek için isteyen çok." Linet ardından da espri yaptı: "Bu gidişle benim daireyi platoya çevireceğim!"