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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Önünüzde eğilmek benim için şeref!

Önünüzde eğilmek benim için şeref!
SANATÇI İbrahim Tatlıses, önceki akşam Ankara'da bir mekanda sahneye çıktı. Gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan Tatlıses, 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı. İbo, "45 senedir önünüzde eğiliyorum. Ve önünüzde eğilmekten şeref duyuyorum" diyerek gelenleri selamladı. Tatlıses, Amasya'dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Urfalı hayranını da sahnesine davet etti ve onunla birlikte şarkı söyledi. Sanatçı, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı. Tatlıses'in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.
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Önünüzde eğilmek benim için şeref!
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