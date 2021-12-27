Reynmen’in annesine şok!

Nasibe Aktaş'ta bir anne ve evlatları var. Kendisini empati kurmaya davet ediyorum. Bir evladını kaybetse, kimse onu dinlemeden anlamadan yargılasa, evladı hakkında ağıza alınmayacak hakaretler ve sözlerde bulunsalar kendisi nasıl hissederdi, ne yapardı acaba? Herkes hayatını kaybeden kişinin bir ailesi olduğunu unuttu. Bunu kimse unutmamalıdır. Kimse kimseyi ayıplamasın herkes önce bir dönsün kendi hayatına baksın. Sonuç ne olursa olsun bir can gitti bunu kimse unutmamalıdır. Reynmen'in annesi olan Nasibe Aktaş hakkında gereken bütün hukuki işlemleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık" dedi.