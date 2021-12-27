Reynmen’in annesine şok!

Şarkısı Reynmen'in annesi Nasibe Aktaş hakkında öldürülen Özgür Duran'ın ailesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Kardeş Niyazi Remzi Duran, sosyal medya hesabında yaptığı bir yorum nedeniyle Nasibe Aktaş hakkında hukuki işlem başlatıldığını belirterek, "Ölen benim ağabeyim ama hakarete yine biz maruz kalıyoruz. Bu konuda hakkımızı hukuki yollardan arayacağız" dedi.
5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Piri Reis Parkı'nda yaşanan boğuşmada Kadir Şeker tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Özgür Duran'ın ailesi, çocukları hakkında yapılan olumsuz yorumlarla ilgili hukuki süreç başlattı. Duran ailesi son olarak kamuoyunda Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş'ın annesi Nasibe Aktaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Nasibe Aktaş'ın sosyal medya hesabında yaptığı bir yorumda, "Bu dünya caniler adam yerine koyamadığım mahluklar bitmedikçe çok evlere ateş düşmeye devam edecek maalesef " sözü nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
'ÖLEN BENİM ABİM HAKARETE MARUZ KALAN YİNE BİZ OLUYORUZ'
Hukuki anlamda haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyleyen Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, "Reynmen'in annesi Nasibe Aktaş sosyal medyada Kadir Şeker ile ilgili bir gönderi de abim hakkında yaptığı yorumda, " Bu dünya caniler adam yerine koyamadığım mahluklar bitmedikçe çok evlere ateş düşmeye devam edecek maalesef " ifadeleri kullandı. Kendilerinin dikkatini çekerim burada ateş bizim evimize düşüyor. Abisi öldürülen benim, oğlunu toprağa koyan benim annemdir. Bunu kimse unutmamalıdır. En önemlisi de hayatını kaybetmiş bir insan hakkında söylenilen sözlere bakınız.
Nasibe Aktaş'ta bir anne ve evlatları var. Kendisini empati kurmaya davet ediyorum. Bir evladını kaybetse, kimse onu dinlemeden anlamadan yargılasa, evladı hakkında ağıza alınmayacak hakaretler ve sözlerde bulunsalar kendisi nasıl hissederdi, ne yapardı acaba? Herkes hayatını kaybeden kişinin bir ailesi olduğunu unuttu. Bunu kimse unutmamalıdır. Kimse kimseyi ayıplamasın herkes önce bir dönsün kendi hayatına baksın. Sonuç ne olursa olsun bir can gitti bunu kimse unutmamalıdır. Reynmen'in annesi olan Nasibe Aktaş hakkında gereken bütün hukuki işlemleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık" dedi.