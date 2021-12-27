‘Serserim Benim’i Uzay için söyledi

AŞKIN Nur Yengi
ve Selami Şahin
, Maslak'ta bir mekanda performans sergiledi. 'Ay İnanmıyorum' şarkısı ile geceye başlayan Aşkın Nur Yengi, 90'ların sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Yengi, "Şimdi, aramızdan zamansız ayrılan çok önemli bir besteciyi, Uzay Heparı
'yı anıyorum" diyerek 'Serserim Benim' şarkısını söyledi. Yengi'nin ardından sahneye çıkan Selami Şahin ise unutulmaz şarkılarıyla konukları mest etti. İkiliyi izlemeye gelenler arasında Binnaz Avcı
- Murat Metin Acar
ve Gülşah Saraçoğlu
da vardı.