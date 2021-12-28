Başkana imzalı forma hediye etti

'HASBELKADER', 'Yak', 'Nefret', 'Şimdiki Aklım' gibi yayınladığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran Bilal Sonses
, Bahçelievler Belediyesi
'nin düzenlediği Sucuk Fest kapsamında hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde soğuk havaya aldırmayan dinleyiciler, şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler. Sonses, doğum günü olan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a, A Milli Takımımızın
imzalı formasını hediye etti. Konser sonunda ise Sonses'e çiçek ve plaket takdim edildi.