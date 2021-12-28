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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Başkana imzalı forma hediye etti

Başkana imzalı forma hediye etti
'HASBELKADER', 'Yak', 'Nefret', 'Şimdiki Aklım' gibi yayınladığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran Bilal Sonses, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği Sucuk Fest kapsamında hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde soğuk havaya aldırmayan dinleyiciler, şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler. Sonses, doğum günü olan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a, A Milli Takımımızın imzalı formasını hediye etti. Konser sonunda ise Sonses'e çiçek ve plaket takdim edildi.
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Başkana imzalı forma hediye etti
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