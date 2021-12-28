Sayarın bahçesinde asılı olan kişinin aslında çift başlı kurtun pençesi olmadığı iddiasını ortaya atan küçük Hamza derhal sorguya alındı. Balamir, Alpagu Han'ın otoritesini sarsmanın mutluluğu içindeyken, küçük Hamza ile Akkız'ın tesadüfi karşılaşması esnasındaki davranışları şüphe çekti.

Hamza ve Akkız derhal sorguya alınırken, Batuga'nın çabası sayesinde Akkız durumdan sıyrılmayı başardı. Sorgulamanın sonunda şüpheler ortadan kalktı, Alpagu Han'ın Akkız'la yalnız görüşmek istedi.

Hayli şaşırtan Akkız, babasının katili olan Alpagu Han'la baş başa kalınca yine kendine hakim olmakta zorlandı. Oysa Alpagu Han'ın derdi başkaydı. Yaraları bir türlü iyileşmeyen ve günden güne güç kaybeden Alpagu Han, Akkız'a şöyle seslendi: "Oğlumun hayatını kurtaran Dağlı kıza güvenebilir miyim anlamaya çalışırım. Aslında ben kimseye güvenmem. Dağlı bir kıza hiç güvenmem ama zamanım kalmadı. Dağlı kıza güvenmek zorundayım çünkü güvenmezsem öleceğim. Dağlı kıza güvenmek zorundayım çünkü az önce yarama şifa olabilecek tek adamı tanıdığını söyledi. Kün Ata'yı."

‘Destan’ın yeni bölümünde büyük sürpriz! Alpagu Han’ın kaderi Akkız’a emanet | Video

Akkız bu sözler karşısında hem şaşırdı hem de rahatladı. Alpagu Han şöyle devam etti: "Batuga'nın anası... Ninniyi öğrendiğin Tılsım Bike... Kün Ata'nın iyi edemeyeceği yara yok derdi. Dağ obasına adam gönderdim ama orada yok. Günlerdir aratırım. Nerede bilir misin?"

Akkız'ın bu sözlere cevabı Alpagu Han'ı hayli sinirlendirdi: "Bilsem de söylemem." Alpagu Han'ın tepki göstermesi üzerine Akkız, "Siz belki ölmemek için bir Dağlıya güvenirsiniz ama bir Dağlı ölse de size güvenmez. Kusura bakmayın. Dağ bikesini öldüren Gök hanına Dağ'ın Kün Ata'sını teslim etmem."





Bu sözler karşısında çılgına dönen Alpagu, Akkız'ın elindeki koz karşısında çaresiz olduğunu anladı: "Ben toyumda kopan fırtınayı dindireceğim, sen de bir daha dü ̧süneceksin. Seni şimdilik zindana attırmam çünkü elinde Kün Ata var. Ama yaramdan tek bir kis ̧inin haberi olursa… Acundaki her Dağlıyı oğlumun anasının yanına gönderirim! Çık!"

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.