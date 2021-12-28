İncesaz şarkılarıyla festival sona erdi

T.C.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
tarafından desteklenen 10. Uluslararası Klarnet Festivali sona erdi. Belkıs Özener
'e saygı gecesiyle başlayan festivalde önceki akşam İncesaz grubu sahnedeydi. Ünlü dizilerin müzikleriyle bilinen İncesaz grubuna Serkan Çağrı
da eşlik etti. Çağrı, grubun solistleri Bora Eyüboğlu
ve Ezgi Köker
ile birlikte 'Mazi Kalbimde Yaradır' ve 'Mavi Kayıkçı' gibi eserleri seyircilerle birlikte seslendirdi. Çağrı, yanında getirdiği blok flütü ile 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısını da çaldı.