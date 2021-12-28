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Giriş Tarihi: 28.12.2021

İncesaz şarkılarıyla festival sona erdi

İncesaz şarkılarıyla festival sona erdi
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 10. Uluslararası Klarnet Festivali sona erdi. Belkıs Özener'e saygı gecesiyle başlayan festivalde önceki akşam İncesaz grubu sahnedeydi. Ünlü dizilerin müzikleriyle bilinen İncesaz grubuna Serkan Çağrı da eşlik etti. Çağrı, grubun solistleri Bora Eyüboğlu ve Ezgi Köker ile birlikte 'Mazi Kalbimde Yaradır' ve 'Mavi Kayıkçı' gibi eserleri seyircilerle birlikte seslendirdi. Çağrı, yanında getirdiği blok flütü ile 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısını da çaldı.
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İncesaz şarkılarıyla festival sona erdi
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