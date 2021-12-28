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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Pandemide plan yapmıyor

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Pandemide plan yapmıyor
DEMET Evgar, geçtiğimiz gece Sarıyer'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gece boyunca mekanda şarkı söyleyip eğlenen Evgar'ın sık sık arkadaşları tarafından video'sunun çekildiğini fark eden muhabirler, "Dedikodu watsapp grubunuz var mı?" diye sorunca oyuncu samimi bir yanıt verdi: "Evet, grubumuz var, adı da Bir Demet Band." Yılbaşı gecesi için plan yapmadığını söyleyen Evgar, "Bir hafta sonrası bile benim için uzun vadeli plan, pandemi bize bunu öğretti" diye konuştu.
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Pandemide plan yapmıyor
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