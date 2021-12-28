Pandemide plan yapmıyor

DEMET Evgar
, geçtiğimiz gece Sarıyer
'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gece boyunca mekanda şarkı söyleyip eğlenen Evgar'ın sık sık arkadaşları tarafından video'sunun çekildiğini fark eden muhabirler, "Dedikodu watsapp grubunuz var mı?" diye sorunca oyuncu samimi bir yanıt verdi: "Evet, grubumuz var, adı da Bir Demet Band
." Yılbaşı gecesi için plan yapmadığını söyleyen Evgar, "Bir hafta sonrası bile benim için uzun vadeli plan, pandemi bize bunu öğretti" diye konuştu.