Simge’den arşivlik çalışma

Şarkılarıyla dijital ortamda büyük ilgi gören, verdiği konsept konserleriyle de başarılara imza atan Simge
, 2022 yılı için planlarını açıkladı. 'Simge Akustik
', 'Simge Senfonik
' ve 'Simge Arabesk
' adını verdiği konserler serisi ile sevenleriyle farklı şehirlerde bir araya gelen şarkıcı, bu projelerine kanalında da yer veriyor. Sanatçı, son olarak her konserinden özel çekimler yapıp, dünden bugüne mesleki hayatında iz bırakmış isimlerin, hayranlarının röportajlarının da olduğu arşiv tadında bir hazırlığa başladı.