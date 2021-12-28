’Var mısın Yok musun?’ ile ünlenen Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz’i ifşa etti: Kulağımı dayayıp dinliyorum...

Gelinim Mutfakta ile ekrana dönen başarılı sunucu Nursel Ergin, bugün 2. Sayfa programının canlı yayın konuğu oldu. Nursel Ergin'den ilginç bir Pınar Deniz itirafı geldi.
Bir dönem ekranların ilgi ile takip edilen yarışma programlarından 'Var mısın Yok musun?' ile ünlenen ve sonrasında oyunculuk ve sunuculuk yapmaya başlayan Nursel Ergin son açıklamalarıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Nursel Ergin, ünlü oyuncu Pınar Deniz'in yan komşusu olduğunu ve onun evindeki konuşmaları dinlediğini açıkladı. Pınar Deniz'in koronaya yakalandığını herkesden önce öğrendiğini çünkü kapıdan onları dinlediğini itiraf eden Nursel Ergin şoke etti.
"KAFAYI DUVARA YASLAYIP DİNLEDİĞİM OLDU"
Ergin'in, "Pınar yan komşum. Kafayı duvara yaslayıp konuşmalarını dinlediğim oldu. Evin içindeki sesler duyuluyor" açıklaması, izleyicileri şaşırttı.
Ergin'in bu açıklamaları sonrası güzel sunucuya sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar "Ne kadar ayıp, bir de sempatik anlatmaya çalışıyor" yorumlarında bulundu.