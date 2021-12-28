’Var mısın Yok musun?’ ile ünlenen Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz’i ifşa etti: Kulağımı dayayıp dinliyorum...

Nursel Ergin, ünlü oyuncu Pınar Deniz'in yan komşusu olduğunu ve onun evindeki konuşmaları dinlediğini açıkladı. Pınar Deniz'in koronaya yakalandığını herkesden önce öğrendiğini çünkü kapıdan onları dinlediğini itiraf eden Nursel Ergin şoke etti.