’Destan’ 6. bölümü ile zirvede yer aldı!

Akkız ise elde ettikleri ipucunun peşine düşerek Tılsım Hatun'un masumiyetini kanıtlamak üzere çalışmaya başladı. Çift başlı kurtun pençesini bulmak üzere tüm gücünü kullanan Alpagu Han, Balamir ve ordusunun tüm silahlarının toplanması emrini verdi.