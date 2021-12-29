Doğukan Manço: Babamın bıraktıklarını bizden aldılar

Peki ya otomobiller?

Otomobiller de 12 yaşımdan beri dünyamda var. Uzaktan kumandalı bir yarış arabam vardı. İlk onu tamir ederek başladım yarışmaya ve bu serüvene. Büyüdükçe bu sefer annemin otomobilini kurcalamaya devam ettim. 15 yaşımda o arabanın sağını solunu sökmeye ve modifikasyon yapmaya başladım. Fakat babamın aramızdan ayrılması bizim maddi manevi bütün düzenimizi değiştirdi. Her şey durdu. O zamana kadar çocuktum ve o günden sonra hayata atılmam gerekti. Hayata küçük adam olarak başladım. Müzik yaparak hayatımı kazandım ama otomobil hobisi hep bir kenarda kaldı. Ama bu hobi Doğukan'ın bir kenarda bıraktığı küçüklüğüydü. Baktığın zaman zaten bu garajda çocukluğumu çok görürsün. Bir yerde ekonomik özgürlüğümü oturttuktan sonra o çocuğun hayatını devam ettirme ve içindeki o çocuğu tekrar yaşatma kararı aldım. Bu yüzden otomobillerle iç içeyim.

Bu hobi artık senin için bir yaşam şekli haline geldi diyebilir miyim?

Diyebilirsin… Annem hep bana "Önce bir hayatını kazan, ondan sonra ne yapmak istiyorsan yaparsın" derdi. 35 yaşıma geldiğimde artık anneme, "Her şeyi yaptım. Artık karışma, hayatımı yaşayayım" dedim. Bir de geriye dönüp baktığımda ben bu hayatı güzel yaşadım diyemiyorsam zaten güzel bir hayat olmamıştır benim için. Değişti hayatım… Eskisi kadar haftada üç kere sahne yapmıyorum ama bundan da mutluyum. Çünkü sadece deli gibi sahneden sahneye koştururken diğer üç gün de yolda geçiyordu. Şimdi daha az sahne yapıyorum ama hiç olmazsa yapmak istediğim şeylere zaman ayırıyorum.

"Müzikte ne yaparsam yapayım mutlaka 'Babası gibi' ya da 'Babası gibi değil' denecek!"

Müziğe ağırlık vermemenin sebebi sürekli baban Barış Manço'yla kıyaslanma baskısına karşı bir meydan okuma mı? Bu kıyas senin üzerinde bir baskı yaratıyor mu hala?

Barış Manço'nun mertebesi sadece Türkiye'de değil dünya çapında çok yüksek bir konumda. Bizler hiçbir zaman onun tacını taşımak değil de belki onun felsefesini ve öğretisini genç nesillere aktarmak için yol alabiliriz. O çok özel bir insan, özel bir isim, çok özel bir enerji. Onu yaşatmak bizim ulaşabileceğimiz en yüksek mertebe. Fakat bu sektör benim babamla kıyaslanamayacağım bir sektör. Müzikte ne yaparsam yapayım mutlaka "Babası gibi" ya da "Babası gibi değil" denecek. Fakat burada kimse "Babası gibi drift yapıyor" ya da "Babası gibi araba tamir ediyor" demiyor. Bu noktada sadece insanlara karşı verdiğim öğreti şekillerinde kıyaslanma oluyor. Kimisi "Hakikatten baban gibisin araştırıp, okuyorsun, aktarıyorsun" diyor, kimisi de "Boş boş uğraşıyorsun, git dünyayı gez" diyor. Yani bu kıyas her zaman hayatımda var. Ama bizler babamızın gücünü varlığını kabullenmiş insanlarız. Ve onun bu büyüklüğüyle gurur duyuyoruz. Dolayısıyla hiçbir zaman meydan okumuyoruz. Ama ucundan da olsa keyif alıyoruz. O da bizim hayata karşı böyle savaşmamızı isterdi.

Peki Manço ailesi olarak yeni projelerini neler?

Barış Çocukları adı altında bir anaokulumuz var. Bu işin başında annem duruyor. Bu okulda 2-5 yaş arası çocuklara Barış Manço'nun felsefesini aşılıyoruz. Yeni mezunlarımızı verdik. Kısmetse bu tarafa da ağırlık vereceğiz. Şu an 2,5 yaşında bir okul ama bunu büyütüp geliştireceğiz. Babam zaten vefat etmeden önce biliyorsun Tuzla'da bir okul inşa etmişti. Bizim aile olarak eğitime verdiğimiz bir değer bu. Bunların da devamı gelecek inşallah.