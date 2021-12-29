‘Eren Bülbül’ün Ailesini hayatta unutamam’

1 OCAK'TA vizyona girecek olan 'Kesişme
, İyi ki Varsın Eren' filminde canlandırdığı şehit Eren Bülbül
'ün annesi Ayşe Bülbül
rolüyle adından söz ettirmeye hazırlanan Mutlunur Lafçı
, filmi ve çekim sürecinde yaşadıklarını anlattı. Lafçı, "Ayşe Bülbül çok güçlü bir kadın. Eşini de kaybediyor. Eşinin ve çocuğunun kabirleri yanı başında, evinin bahçesinde. Her gün onları görüyor..." deyip şöyle devam etti: "Bu insanı delirtecek bir acı… Çok algılayabileceğimiz bir acı değil. Bu rolü hep güç üzerinden kurmaya çalıştı Özer (Feyzioğlu) Hoca." Oyuncu, Bülbül ailesini hayatta unutamayacağını ve asla bırakmayacağını da sözlerine ekledi.