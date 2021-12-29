Fransız şarkıcının BJK sevgisi

ÜNLÜ Fransız şarkıcı Willy William, oyuncu ve model Gizem Şahin, Fahri Cabri ve Sinan Siner organizatörlüğünde İstanbul'da sahneye çıktı. Türkiye'ye daha önce birkaç kez geldiğini ve çok sevdiğini dile getiren sanatçı, hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.







Sahne öncesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Beşiktaş takımına olan sevgisini de dile getiren Willy William, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan görme engelli müzisyen Bilal Göregen'i oteline davet ederek onunla hatıra videosu çekti.

INTER'IN YILDIZI DZEKO AYASOFYA'YA GİTTİ

İtalyan ligi takımlarından Inter'in yıldız futbolcusu Edin Dzeko, önceki gün eşi Amra Silajdzic ve çocuklarıyla İstanbul'a tatile geldi. Ayasofya, Gülhane ve Kapalıçarşı'yı gezen futbolcu, yaklaşık 15 bin Euro'luk alışveriş yaptı.