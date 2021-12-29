Kardeşlerim’ dizisinin ‘İnci’si Seda Kırımlıoğlu: Hayat dolu ve mücadeleci biriyim’

Atv
dizisi 'Kardeşlerim
'de varlıklı bir kadın olan 'İnci'yi canlandıran Seda Kırımlıoğlu
, son dönemde başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine topladı. Herkesin dilindeki oyuncu, atv Facebook
kanalına çok özel bir röportaj verdi. Oyunculuk için eğitim aldığını anlatan Kırımlıoğlu, kendisi adına uzun bir serüvenin başladığını ifade etti. 18 yıl boyunca modellik ve sunuculuk yaptığını hatırlatan başarılı oyuncu, artık yepyeni bir yola girdiğinin altını çizdi. Özel hayatında oldukça idealist göründüğünü dile getiren Kırımlıoğlu, zaman zaman farklı bir Seda'yı yaşadığını söyledi. Hayat dolu ve mücadeleci bir insan olduğunu vurgulayan oyuncu, yeri geldiğinde asi ve duygusal bir karaktere büründüğünü anlattı.