Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey, Vezir Alemşah ve Tekfurların planını darmadağın etti

ATV'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümü yine izleyicileri büyüledi. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 77'nci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmak için İnegöl'de ortak kurdukları pazarı hedef aldı.

"BİTİRECEĞİZ BU İŞİ"

Alpleri ile birlikte İnegöl'e sızmak için Tekfur Kosses'in desteğini alan Osman Bey, böylece tekfurun niyetini sorgulama fırsatı da buldu.

Tekfur Kosses'in pazara yollayacağı mallarla birlikte şehre sızmayı planlayan Osman Bey, alplerini şu sözlerle uyardı: "Alplar tedbirli olasınız! Etrafı iyi yoklayın. Tek bir cana dahi mal olmadan bitireceğiz bu işi. Ve unutmayın! Surları, haneleri, kuleleri, taşı, toprağı! İyice kafanıza yazın! Fetih vaktinde hepsi bize gerekecek!"