Survivor İsmail Balaban SABAH TV'ye anlattı! "Bazı insanlara gereğinden fazla değer verdim"

DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLMİŞ, HERKES KALDIRAMAZ!

-Pandemiden ve Survivor'dan dolayı bir süredir dizi er meydanında göremiyoruz. 2022 için hazır mısınız, özlediniz mi?

Survivor'dan 2018'de bana teklif gelmişti. Güreşte zirvede olduğum için katılmayı düşünmediğimi belirttim ama "Survivor'ı izliyorum ve seviyorum, katılmayı isterim, hayallerimden biri ama şuan değil" demiştim. Onlar da "ne zaman istersen seni alırız" demişlerdi. 2021'de pandemi belirsizliğinden dolayı sporların yapılmama olasılığındaki boşluğu Survivor ile değerlendirmek istedim. Zorlu bir 6 ay süreci geçirdim, çok yoruldum. Hiç bu kadar zorlanacağımı hayal etmiyordum. Dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Açlık noktasında çok zorlandım. Gerçekten çok zor bir yarışma. Herkesin kaldırabileceği bir yarışma değil. Ama iyi ki gitmişim diyorum.

-Survivor'a teklif gelmeden önce de katılma isteğiniz var mıydı?

Evet. Ben yıllardır Survivor'ı takip ediyorum. "Nasıl yapamıyorlar?" diyordum. "Benim gitmem lazım, ben kesin yaparım" diyordum.Belki eski yıllarda başvurmuşluğum bile vardır. Sonrasında onlardan bana teklif geldi.

-Hiç pes etme noktasına geldiniz mi? Artık yapamayacağım dediğiniz bir an oldu mu? (Olduysa bunun üstesinden nasıl geldiniz?)

Gerçekten zorlu bir süreç oldu ama pes etmeyi hiç düşünmedim. Çok farklı tecrübeydi. Evet zorlandım, açlık ve özlem yaşadım. Ama bazı şeyler beni daha fazla kamçıladı. Ve burada şampiyon olmam lazım dedim, sevenlerimizin desteğiyle şampiyonluğu göğüsledim.

-Survivor'da pek çok zorluk yaşadınız, buna aslında herkes şahit oldu. Açlık olsun, özlem olsun... Var mı hiç unutamadığınız bir anı?

6 hafta üst üste market oyununu kaybettik biz. Sadece kokonat var onu yiyoruz. Günlük 8-10 tane kokonat yiyorum. O 6 haftanın sonunda artık market oyununu kazandık ve tekrar bizim yükselişimiz devam etti.