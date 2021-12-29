Survivor İsmail Balaban SABAH TV'ye anlattı! "Bazı insanlara gereğinden fazla değer verdim"

Survivor şampiyonu İsmail Balaban, Sabah TV'ye çok özel açıklamalarda bulundu. "Güreşi köyden kurtulmak için bir çıkış kapısı olarak gördük" diyen Balaban, bu süreçte yaşadığı zorlukları anlattı. Survivor'da kendisini en çok açlık ve özlemin zorladığını belirten şampiyon, "dışarıdan göründüğü gibi değilmiş" ifadelerini kullandı. İşte İsmail Balaban'ın açıklamalarından satır başları...
-Öncelikle hayat nasıl gidiyor, nasılsınız iyi misiniz?
İyiyim teşekkür ederim.
-Survivor maceranıza elbet geleceğiz fakat öncesinde güreşe merakınız nereden geliyor, bu yolculuk nasıl başladı onu dinlemek istiyorum.
Güreş Antalya'da sevilen bir spor. Yağlı güreşle tanışmamız tesadüf oldu. Çünkü ailemizde sporla ilgilenen kimse yoktu. 17-18 yaşlarına geldiğimizde, köyün bağ bahçe işlerinde çalışırken "sizin fiziğiniz iyi, güreşe başlatalım sizi" dediler. Biz de bir anda heves ettik ve güreşe başlama kararı aldık ikizimle birlikte. Yağlı güreşte ikizimle birlikte final yaptık. Hiç teknik bilmiyoruz, güreç bilmiyoruz. Genetik faktör varmış demek ki. Herkes çok şaşırdı. Bir anda güreşin içinde bulduk kendimizi.Tesadüflerle dolu bir macera.Geç başladık bir de.
GÜREŞİ KÖYDEN KURTULMAK İÇİN BİR ÇIKIŞ KAPISI GÖRDÜK
-Kaç yaşında başlamak gerekiyor güreşe?
11-12 yaşlarında başlamak gerekiyor. Genel olarak tüm spor dallarına başlama yaşları budur. "Sizden bu yaştan sonra güreşçi olmaz, köyünüze dönün" dediler. Biz de güreşi köyden kurtulmak için bir çıkış kapısı olarak görmüştük. Tabii çok zor zamanlar geçirdik. Sponsor ve destekçi bulmak kolay değil, bu süreç zorlu geçti. Pes etme noktasına geldiğimiz dönemler oldu. Ama geriye dönmeyi kendimize yediremedik.Yıllar geçtikte başarılar elde etmeye başladık ve ikimiz de başpehlivan olarak tarihe geçtik.Yeni sezon için de hazırlıklarımız sıkı bir şekilde devam ediyor.
DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLMİŞ, HERKES KALDIRAMAZ!
-Pandemiden ve Survivor'dan dolayı bir süredir dizi er meydanında göremiyoruz. 2022 için hazır mısınız, özlediniz mi?
Survivor'dan 2018'de bana teklif gelmişti. Güreşte zirvede olduğum için katılmayı düşünmediğimi belirttim ama "Survivor'ı izliyorum ve seviyorum, katılmayı isterim, hayallerimden biri ama şuan değil" demiştim. Onlar da "ne zaman istersen seni alırız" demişlerdi. 2021'de pandemi belirsizliğinden dolayı sporların yapılmama olasılığındaki boşluğu Survivor ile değerlendirmek istedim. Zorlu bir 6 ay süreci geçirdim, çok yoruldum. Hiç bu kadar zorlanacağımı hayal etmiyordum. Dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Açlık noktasında çok zorlandım. Gerçekten çok zor bir yarışma. Herkesin kaldırabileceği bir yarışma değil. Ama iyi ki gitmişim diyorum.
-Survivor'a teklif gelmeden önce de katılma isteğiniz var mıydı?
Evet. Ben yıllardır Survivor'ı takip ediyorum. "Nasıl yapamıyorlar?" diyordum. "Benim gitmem lazım, ben kesin yaparım" diyordum.Belki eski yıllarda başvurmuşluğum bile vardır. Sonrasında onlardan bana teklif geldi.
-Hiç pes etme noktasına geldiniz mi? Artık yapamayacağım dediğiniz bir an oldu mu? (Olduysa bunun üstesinden nasıl geldiniz?)
Gerçekten zorlu bir süreç oldu ama pes etmeyi hiç düşünmedim. Çok farklı tecrübeydi. Evet zorlandım, açlık ve özlem yaşadım. Ama bazı şeyler beni daha fazla kamçıladı. Ve burada şampiyon olmam lazım dedim, sevenlerimizin desteğiyle şampiyonluğu göğüsledim.
-Survivor'da pek çok zorluk yaşadınız, buna aslında herkes şahit oldu. Açlık olsun, özlem olsun... Var mı hiç unutamadığınız bir anı?
6 hafta üst üste market oyununu kaybettik biz. Sadece kokonat var onu yiyoruz. Günlük 8-10 tane kokonat yiyorum. O 6 haftanın sonunda artık market oyununu kazandık ve tekrar bizim yükselişimiz devam etti.
O TELEFON KONUŞMASI PERFORMANSIMI ETKİLEDİ!
-Ben özellikle sizinle ilgili annenizle konuştuğunuz o üzücü telefon konuşmasını unutamıyorum. Nişanlınıza (Gamze Atakan) güvenmemeniz gerektiğini belirtmiş ve "yılan" demişti. O telefondan sonra neler hissettiğinizi merak ediyorum. Nişan atacak, ilişkiyi bitirecek kadar neler yaşandı?
O konuşmadan sonra tabii ki etkilendim. Dışarıda ne olduğunu bilmiyorum, zaten kimse haber vermiyor. Benim için zor bir süreçti ama en çok merak ettiğim annemin sağlık durumuydu. Kimse yaşamak istemez bunu. 1 hafta 10 gün kadar bu beni etkiledi, performansımı da etkiledi.
-Döndükten sonra da ilişkinizi noktalama kararı aldınız. Bu yaşananlardan dolayı mı ilişkiniz bitti, yoksa başka bir şey mi yaşadınız?
Aileler arasında belli şeyler kopmuş. Ben geldikten sonra da nokta konuldu.
-Peki ilişkiniz bitip Türkiye'ye döndükten sonra İlayda Şeker ile birlikteliğinize şahit olduk. Bu ilişki nasıl başladı, hisleriniz Survivor'da mı başladı yoksa döndükten sonra mı bir kıvılcım oldu?
Adadayken İlayda'yla çok iyi anlaşamıyorduk. Tabii ki adada böyle bir şey olması da söz konusu değildi, sonuç olarak ben oraya nişanlı olarak gittim. Döndükten sonra yarışmadaki arkadaşlarla iletişimim devam ediyordu. Burada Antalya'da bir güreş organizasyonu oldu. Ben de yarışmadan arkadaşlarımı davet etmiştim. İlayda da gelmişti oraya. Geldikten sonra daha fazla zaman ayırdık birbirimize. Bu şekilde olaylar gelişti.
-İlayda hanım ile evlilik hazırlığında olduğunuz söyleniyor. Var mı bu iddiaların astı astarı, evlilik planı yapıyor musunuz?
Bunun için çok erken. Belli bir zamana ihtiyaç var.
HEDEFİME ULAŞTIM
-Peki yeniden Survivor'a dönecek olursak, yarışmanın en favori isimlerinden biriydiniz kuşkusuz, şampiyon da oldunuz. Şampiyonluğunuz ilk açıklandığında neler hissettiniz?
Final koltuğuna oturduğumdaki o heyecan gerçekten bambaşkaydı. Sonuç olarak sizin elinizde olan bir şey de değil, insanların takdiri ve vereceği sms. O an Acun abinin ağzından çıkacak kelimeye bakıyorsunuz. O süreç geçmek bilmiyor, 1 sene gibiydi benim için. İsmim söylendikten sonraki o mutluluğum bambaşkaydı. 6 ay sonunda şampiyon olmak, herkes ister bunu. Ben de hedefime ulaştım.
-Survivor'dan döndükten sonra hayatınızda neler değişti. Neleri yadırgadınız, alışmanızın zaman aldığı bir şey oldu mu?
Telefonu elime aldığımda alışma süreci baya zor oldu. Çok farklı geldi. Adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşıyorsunuz. Belli bir süre uyku düzenini toparlayamadım. Yaklaşık 1-1,5 aylık adaptasyon süreci geçirdim.
-Sosyal medyada kendinizle ilgili neler buldunuz? Mesela takipçi sayınızda nasıl bir değişiklik oldu?
Takipçi sayısında epey bir artış vardı tabii ki. İnsanların binlerce, belki de milyonlarca mesajlarını gördüm. Anlatılmaz duygular. Gösterdikleri ilgi alaka bambaşka duygular.
DESTEĞİM BATUHAN'A
-Bu senenin Survivor kadrosu açıklandı biliyorsunuzdur. All Star'a katılan isimlerin hepsi birbirinden iddialı. Var mı bir şampiyonluk adayınız?
İki tarafta da sağlam isimler var. Ben adadayken Batuhan ile aram iyiydi. Sonrasında da abi-kardeş gibi olduk. Desteğim Batuhan'dan yana olacak.
SURVIVOR ALL STAR İÇİN TEKLİF GELMEDİ
-Peki size teklif geldi mi All Star için?
Teklif gelmedi. Ben de çok sıcak bakmıyordum. Çünkü güreşe dönmek istiyordum. Bir de iki yıl üst üste aşırı yıpratıcı olur. Herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak baya yıprandım ben. O yüzden zaten gitmeyi düşünmüyordum.
-Yeniden Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?
Belki 3-4 yıl sonra olabilir.
-Peki bundan sonraki hedefleriniz neler?
Yarışmadan geldikten sonra fizik olarak çok yıpranmıştım ve güreşe hemen dönemedim. "İsmail bu saatten sonra güreşi bırakır" gibi dedikodular da çıktı. Bu dedikodulardan sıkıldım ve normalden daha erken er meydanlarına döndüm. O gereksiz konuşmaları susturmak için. Döndükten sonra güzel başarılar elde ettim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antremanlarımız devam ediyor. Seneye Edirne Kırkpınar güreşlerinde tekrar altın kemer kuşanıp sevenlerime bu mutluluğu yaşatmak istiyorum.
SURVIVOR EN'LERİ
-Açlık dışında sizi EN çok zorlayan?
Özlem
-EN iyi onunla anlaştım dediğiniz?
Batuhan
-EN anlaşamadığınız?
Dora
-EN sinsi gördüğünüz?
Sergen
-EN sempatiği?
Melis
-Survivor'daki EN büyük keşke'niz?
Bazı insanlara gereğinden fazla değer verdim.
-Survivor'da EN mutlu olduğunuz gün?
Ödül kazanıp karnımın doyduğu her gün (gülüyor).
-EN zorlandığınız gün?
6 haftalık açlığımın son günleri.