Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal sırra kadem bastı!

İlk mesleği olan modellikteki başarısını, sonraki mesleği şarkıcılıkta da gösteren Ayşe Hatun Önal ile ilgili tatsız bir haber aldım!
ÜNLÜ ŞARKICIDAN HABER ALINAMIYOR!
Bir arkadaşından, Önal'dan aylardır haber alamadığını duyunca merak edip araştırdım. Meğer ünlü şarkıcı, herkesle irtibatı koparıp kendini eve kapatmış. Sebebi ise anne acısıymış... Ekim başında annesi Şengül Önal'ı kaybeden Önal, bu acıyla baş edememiş ve depresyona girmiş.
Aylardır evden kapı dışarı çıkmadığı gibi kimseyle görüşmüyor ve kimsenin telefonunu da açmıyormuş. Menajerinin telefonlarına bile cevap vermeyen Önal, işi gücü de unutmuş.