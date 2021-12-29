Ünlü şarkıcı Bengü’den yeni yıl öncesi aile pozu!

Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlendi. Ünlü şarkıcı Bengü, bu mutlu evliliğinden Zeynep ve Selim adında iki çocuğu var.
YENİ YILDA SAHNE ALMASI TARTIŞMA YARATMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde yeni yıl gecesi sahnede olmayı planlayan ünlü şarkıcı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.
BENGÜ FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Ünlü şarkıcı bugün sosyal medyadan yeni yıl öncesi bir fotoğraf paylaştı.
"BUGÜN BU SOFRADA 4 KİŞİYİZ"
Bengü fotoğrafın hemen altına, "Geçen sene bu zamanlardı… Yine yeni yıla birkaç gün kala; Selim dedi ki '2022'ye girerken bu masaya dört kişi oturalım karıcığım…' Zeynep bir buçuk yaşında; pandeminin ortasındayız! Sahneyi özlemişim; cebimde hazır nazır şarkılarım çıkaramamışım… Dedim yok! Hele bi pandemi bitsin; hele bi geçsin bugünler… Kaldı öyle mevzu… Hatta biraz da küstü bana Selim… Sonra bi gün baktık ki dünyanın en tatlı süprizi! Bir de oğlumuz oluyor… Bıraktım tüm kaygıları; şöhreti kimliği… O 'an' ne olmak istiyorsam onu seçtim… Ve oğlumuz geldi… Gözümde büyüttüğüm her şeyi öyle de kolay hallettim ki! Ben nasıl olsa her şeye yeterdim ve öyle mutluydum çünkü! Demem o ki; biz bugün bu sofrada 4 kişiyiz; sağlıklıyız, huzurluyuz ve şükür doluyuz… Hepimizden hepinize şimdiden iyi seneler! Aşkla; sevgiyle; kocaman öpücüklerle…" dedi.