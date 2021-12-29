Bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, geçtiğimiz günlerde merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Cenazesi İstanbul'a getirilen Ali Murat Altunmeşe, Göktürk Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Kemerburgaz Göktürk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÜNLÜ TÜRKÜCÜ İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI
Yaşanan acı olayın ardından İzzet Altınmeşe, konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Kamera karşısına geçen ünlü türkücünün üzgün olduğu görüldü.
Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu vefat etmişti! İzzet Altınmeşe oğlunun vefatından sonra ilk defa konuştu! | Video
"YALAN DÜNYADAN BİR GERÇEK YAŞAM DAHA YAŞADIK"
İzzet Altınmeşe, "Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım. İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı, bu tür yaşamın içinden dediğimiz, acı da olsa tatlı da olsa, yüce yaradan nasip ediyor" dedi.
"ALLAH EVLAT ACISI KİMSEYE TATTIRMASIN"
Sözlerine devam eden Altınmeşe, "Evet, yakın zamanda bize emanet edilen evladım, Ali Murat'ın cenazesine lütfedip uzaktan, yakından gelenler ve gelemeyenler ve yanımda olanlar, uzaktan sevenler, yakından sevenler, hepinize ama hepinize, bütün Türkiye'min güzel insanları, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah bütün geçmişlerinize rahmet etsin. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın. Allah'a emanet olun" diye konuştu.