ÜNLÜ TÜRKÜCÜ İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan acı olayın ardından İzzet Altınmeşe, konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Kamera karşısına geçen ünlü türkücünün üzgün olduğu görüldü.

Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu vefat etmişti! İzzet Altınmeşe oğlunun vefatından sonra ilk defa konuştu! | Video

"YALAN DÜNYADAN BİR GERÇEK YAŞAM DAHA YAŞADIK"

İzzet Altınmeşe, "Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım. İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı, bu tür yaşamın içinden dediğimiz, acı da olsa tatlı da olsa, yüce yaradan nasip ediyor" dedi.