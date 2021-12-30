Destan, zirveyi bırakmıyor!

Ekrana damga vuran atv
'nin reyting rekortmeni dizisi Destan
, zirveyi yine bırakmadı! 6'ncı bölümü yayınlanan dizi, aksiyon dolu sahneler izleyiciyi yine ekrana kilitledi ve Tüm Kişiler
kategorisinde yüzde 8.55 reyting ve yüzde 19.91 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.
'DESTAN' YAZIYOR
Akkız'ın kaçmak için hayatını ortaya koyduğu Gök Saray
'a sürprizlerle dönmesiyle gelişen olaylarda nefesler tutuldu. İlk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizinin sıkı takipçileri #ÇiftBaşlıKurt
etiketi altına yorum yağdırdı.