Haberler Günaydın Haberleri Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Demet Akalın’dan flaş Gülşah Saraçoğlu açıklaması!
Giriş Tarihi: 30.12.2021 18:23 Son Güncelleme: 30.12.2021 19:07

Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Demet Akalın’dan flaş Gülşah Saraçoğlu açıklaması!

Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Demet Akalın’dan flaş Gülşah Saraçoğlu açıklaması!

Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier’in yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun adı, sahnesini izlemeye gittiği ve evli, 3 çocuk babası ile yasak aşk haberleri ile gündemde yer aldı. Çıkan haberlerden sonra Demet Akalın’dan flaş bir açıklama geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Demet Akalın, “Paylaşımım Gülşah Saraçoğlu’na değil iki yüzlülere! Gülşah’a tepkim yeterince açık. Yılbaşında kendisiyle çalışmıyorum” ifadelerini kullandı. İşte detaylar!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier'i dinlemeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Deha Bilimlier, sahneye davet ettiği Gülşah Saraçoğlu ile birlikte şarkı söyledi.

'GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER' İDDİASI

Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden ikili Gülşah Saraçoğlu'nun evinde buluştu. Geceyi birlikte geçirdi. Bu yasak aşk magazin kulislerinde dilden dile yayıldı. Hatta Deha Bilimlier'in eşi Aslı Hanım'ın evi terk ettiği söylendi.

İDDİALARI REDDETTİLER

Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier ayrı ayrı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve tüm iddiaları reddetti.

"YILBAŞINDA KENDİSİYLE ÇALIŞMIYORUM"

Konuyla ilgili ünlü şarkıcı Demet Akalın açıklama yaptı. Akalın, "Paylaşımım Gülşah Saraçoğlu'na değil iki yüzlülere! Gülşah'a tepkim yeterince açık. Yılbaşında kendisiyle çalışmıyorum" ifadelerini kullandı.

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Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Demet Akalın’dan flaş Gülşah Saraçoğlu açıklaması!
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