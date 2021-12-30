Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Demet Akalın’dan flaş Gülşah Saraçoğlu açıklaması!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier'i dinlemeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Deha Bilimlier, sahneye davet ettiği Gülşah Saraçoğlu ile birlikte şarkı söyledi.

'GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER' İDDİASI

Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden ikili Gülşah Saraçoğlu'nun evinde buluştu. Geceyi birlikte geçirdi. Bu yasak aşk magazin kulislerinde dilden dile yayıldı. Hatta Deha Bilimlier'in eşi Aslı Hanım'ın evi terk ettiği söylendi.