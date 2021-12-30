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Giriş Tarihi: 30.12.2021 06:57 Son Güncelleme: 30.12.2021 07:46

Günaydın 2021’e damga vurdu! Bu manşetler unutulmaz

Günaydın 2021’e damga vurdu! Bu manşetler unutulmaz

GÜNAYDIN, 2021 yılı boyunca sanattan iş dünyasına, siyasetten spora tüm alanlarda birbirinden özel haberlere, röportajlara imza attı. İşte bu yıl Türkiye’nin konuştuğu unutulmaz manşetlerimiz…

Ünlü oyuncu Burak Sergen'in 4 aylık eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı ortaya çıktı.

YILIN İHANETİ

GÜNAYDIN, sadakatsiz eş Nihan Ünsal'ı yasak aşkı Özer Kocer ile kaçamak yaparken kare kare görüntüledi. Haber haftalarca gündemde kaldı.

KURYEYE İŞKENCE

Sosyetenin ünlü ismi İpek Hattat, servise verdiği tabletinin ekranı kırılınca sinirlenip şirket kuryesini alıkoydu. Evde işkenceye maruz kalan kuryenin dramını GÜNAYDIN manşet yapınca olay, ana haber bültenlerine bile taşındı.

ZEKİ MÜREN TARTIŞMASI

Usta sanatçı Alpay'ın GÜNAYDIN'a yaptığı "Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçesi ile Türk Sanat Müziği'ni katletti. O sanatçılık değil, hokkabazlık yapıyordu" açıklamaları büyük gürültü kopardı.

CHP'Yİ KARIŞTIRAN RÖPORTAJ

CHP'Lİ Mehmet Sevigen, GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajda "Kılıçdaroğlu alan solcusu değil, salon solcusu" dedi, ortalık karıştı. Sevigen bir süre sonra partiden ihraç edilince "Atılma nedenim SABAH'a verdiğim röportaj" dedi.

SOSYETEDE SKANDAL

Ünlü müzayedeci Dikran Masis'in damadının "Karım 4 yaşındaki oğluma içki içirip yüzüne esrar üflüyor" sözlerini GÜNAYDIN manşet yaptı. Türkiye günlerce Masis Ailesi'ni ve mağdur torunu konuştu.

SPOTIFY'DAKİ ÇİRKİNLİK

Müzik platformu Spotify'ın alçak ifadelerle dini değerlere saldıran içeriklere göz yummasını GÜNAYDIN manşete taşıdı. Büyük tepki çeken olayın takipçisi olduk ve Spotify harekete geçip o içerikleri kaldırdı.

SİTE MAGANDASI

Sosyete dünyasının ünlü ismi Selim Hamamcıoğlu, Vaniköy'de oturduğu sitenin yöneticisinin eşine saldırdı. Tekme tokat ve yumrukla yapılan saldırının görüntülerini GÜNAYDIN yayınlayınca herkes şoka girdi.

KIZLARA 25'ER MİLYON HARÇLIK

Sosyetenin ünlü ismi Ahu Aysal, Bodrum'daki üç dönümlük arazi üzerindeki yazlığını 50 milyon liraya satıp iki kızına 25'er milyon lira verdi. Bu mal paylaşımını herkes konuştu.

VIP ODADA KAVGA

Ünlü iş insanı Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı, Kuruçeşme'deki bir mekanda VIP odaya girdi. Korumayla tartışan Sabancı'nın olay yerine gelen polislere saldırdığı ortaya çıktı. Haber şok etkisi yaratmıştı.

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Günaydın 2021’e damga vurdu! Bu manşetler unutulmaz
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