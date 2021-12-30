Günaydın 2021’e damga vurdu! Bu manşetler unutulmaz

KIZLARA 25'ER MİLYON HARÇLIK

Sosyetenin ünlü ismi Ahu Aysal, Bodrum'daki üç dönümlük arazi üzerindeki yazlığını 50 milyon liraya satıp iki kızına 25'er milyon lira verdi. Bu mal paylaşımını herkes konuştu.