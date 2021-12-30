Mehmet Ali Erbil
, geçtiğimiz akşam abisi Mustafa Erbil
, oğlu Ali Sadi
, eski eşi Nergis Kumbasar
ve arkadaş grubu ile Karaköy'de bulunan bir mekanda görüntülendi. Erbil, "2021'de keşke bu olmasaydı dediğiniz, düzeltmek istediğiniz bir olay var mı?" sorusuna gülerek "Yok yok ben anlıyorum sizin ne demek istediğinizi, alttan alttan geliyorsunuz" dedikten sonra fenomen Ece Ronay
'ın taciz iddiası sonrası dava sürecinin devam ettiğini söyledi. Mali, kızı Yasmin Erbil
'in kıyafetlerinin çok konuşulmasıyla ilgili de "Genç kız onlar, her genç kız öyle fotoğraflar çektiriyor" dedi. Bu soru üzerine hemen araya giren anne Nergis Kumbasar "Bir dakika Yasmin dediniz, bana da sorun, ne varmış kıyafetlerinde, hiçbir şey yok, o yüzden fikrini sormanıza gerek yok" dedi.